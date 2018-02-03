特朗普与日韩领导人通话谈朝鲜 在白宫与“脱北者”见面

美国总统特朗普当地时间2月2日（星期五）在白宫与几位逃脱朝鲜的 “脱北者”见面，并在那之前与韩国总统文在寅和日本首相安倍晋通电话，商讨朝鲜事宜。

特朗普向媒体透露通话内容时说：“我和韩国文总统通电话，（韩朝）正在对话，至少就奥运而言，这是件好事，这不是一件坏事。而且我们聊得不错，我也和日本首相安倍通话，也很不错，这是一个非常棘手的情况。我们将要知道它的进展如何，但是我们认为奥运会将很顺利地进行，之后怎样，谁知道呢？”

到白宫会见特朗普的六位脱北者分别是金光珍、李贤序、郑光一、金荣顺、池成镐以及郑永。池成镐也受邀出席本周二晚上的国情咨文，在会上高举拐杖的一幕，获得许多掌声。池成镐在逃离朝鲜的时候，失去双腿。

在会见特朗普时，其中一位脱北者说：“时至今日，还有这么多脱离朝鲜者，他们携带毒药，以防他们在通往韩国的自由之路中在中国被抓。他们宁愿死，自杀，也不要被遣返回朝鲜，在监狱里受罪。 所以，总统先生，请帮助我们制止被中国遣返，给予朝鲜人民应有的自由。谢谢您的聆听。”

美国总统在白宫一次会见了六名脱北者，目前还不知朝鲜将如何回应。

此外，根据白宫的声明，特朗普与安倍晋三谈到持续在国际上对朝鲜施压，包括打击近日来朝鲜在朝鲜半岛周遭偷运物资。双方都同意国际社会必须对朝鲜施加最大压力，促使朝鲜无核化。

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