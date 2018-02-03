耶伦将出任布鲁金斯学会研究员

在卸任美联储主席一职后，耶伦（Janet Yellen）将加入华盛顿智库布鲁金斯学会担任研究员。

新华社报道，布鲁金斯学会2日在一份声明中说，耶伦将于2月5日开始在布鲁金斯哈钦斯财政和货币政策中心担任高级研究员，与前美联储主席伯南克再度共事。

耶伦担任美联储主席的任期将于2月3日结束，届时现任美联储理事杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）将接替其职务。

耶伦在声明中说，很高兴加入布鲁金斯学会，并期待继续研究经济问题，尤其是劳动力市场相关议题，她将继续为有关经济的公共政策贡献力量。

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