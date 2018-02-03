安倍9日访韩出席冬季奥运将走“另类路线”入境

日本首相安倍晋三将于本月9日出席在韩国平昌举行的冬季奥运会开幕式并访问韩国。韩国媒体日前报道，安倍这次可能要走“另类路线”，从位于江原道的襄阳机场入境韩国。

安倍上月24日宣布，他将出席平昌冬奥会开幕式，为日本代表团鼓舞士气。此外，他还将与韩国总统文在寅举行会谈，就“慰安妇”问题协调立场，同时重申加强日美韩三国合作的必要性。

按韩国媒体的说法，鉴于安倍将前往位于江原道的平昌，还将与文在寅在江原道一家酒店举行会谈，因此安倍通过江原道襄阳机场入境韩国的可能性很大。

襄阳机场2002年投入使用。如果安倍从这里入境，他将成为首位通过这一机场入境韩国的外国元首。韩国《江原日报》报道，襄阳机场飞机跑道长度为2500米，能达到安倍专机所需的起降条件。襄阳机场运营方接受采访时说，机场方面期待安倍能从这里入境韩国。

文在寅去年邀请安倍出席平昌冬奥会开幕式，日本当时态度积极。不过，文在寅政府去年开始重新审查韩日“慰安妇”协议，日方态度转变。

日本《读卖新闻》报道，安倍一度考虑不出席冬奥会开幕式，原因是政府内部多数意见认为，在文在寅政府要求日本就第二次世界大战期间强征随军“慰安妇”道歉的情况下，“访韩会给韩国传递错误信号”。

最终，安倍还是决定出席冬奥会开幕式期间访韩，与文在寅会谈。《读卖新闻》说，尽管日本国内强烈反对韩方涉及日韩“慰安妇”协议的做法，安倍政府还是选择重视日韩围绕朝鲜半岛事务的合作。

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