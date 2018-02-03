马调低第二通道重型车辆通关费

（早报讯） 马来西亚内阁决定决定将马新第二通道的重型车辆通关费（levi）从目前200令吉（约68新元）调低至50令吉（约17新元），以鼓励罗厘等商用车辆使用第二通道出入境，从而缓解新柔长堤的堵塞。

交通部副部长阿都阿兹昨天宣布这个消息时表示，新柔长堤目前的交通流量几近饱和。他说，第二通道的重型车辆通关费降低后，相信将让更多商用罗厘使用第二通道，从而让出新柔长堤的车道给轻型车辆。

不过马来西亚罗厘同业公会总会长陈文雄告诉《东方日报》，若第二通道的过路费没有下调至与新柔长堤相同，即使政府将第二通道通关费调降至50令吉，也很难吸引罗厘业者改用第二通道。

他说，目前马新第二通道的重型车辆过路费为120至150令吉（约41至51新元），新柔长堤的过路费则为数十令吉，两者落差巨大。因此除非第二通道过路费下调至与柔佛长堤过路费相同，才能吸引业者使用马新第二通道。

他指出，一般南马区罗厘运输业者因地理环境关係，多选择使用长堤通关。中北马及柔北地区运输业者则选择第二通道通关。他透露，许多报关行的总部都位在新山，这也是造成罗厘运输业者不爱使用第二通道的因素。

马来西亚首相纳吉1月中访问新加坡时，李显龙总理曾建议新柔地铁完工前，两国可探讨调整第二通道关卡过路费。纳吉当时同意李总理的建议。

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