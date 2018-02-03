世界癌症日 原子能机构推动发展中国家的癌症治疗

（早报讯）2月4日是世界癌症日。国际原子能机构总干事天野之弥表明，促进发展中国家获得高质量的癌症治疗服务是他上任以来的优先事项。

国际原子能机构总干事天野之弥（Yukiya Amano）2日在维也纳举行的“实现无癌世界蓝图”的高级别会议上指出，他刚结束了对乌干达、赞比亚、博茨瓦纳三个非洲国家的访问，重点关注了癌症问题。

联合国新闻中心引述天野之弥说，在发展中国家，成千上万的癌症病人缺乏有效治疗，筛查和早期诊断和治疗服务。非洲28个国家甚至连一台放疗机都没有。国际原子能机构将继续努力改变这一现实，并在其他地区改善设备。

癌症全球发病率和死亡率的主要原因之一，每年约有1400万新增病例和800万与癌症有关的死亡病例，新增病例数量在未来20年可能增加约70％。

根据世界卫生组织的报告，目前有30%-50％的癌症可以通过控制风险因素和实施预防策略来加以预防。这些风险因素包括烟草使用、超重或肥胖、不健康饮食、缺乏体力活动、酒精使用、通过性传播的人乳头状瘤病毒感染、肝炎或其他致癌性感染引起的感染、电离和紫外线辐射、城市空气污染等。

其中，烟草使用是引发癌症最重要的风险因素，占全球癌症相关死亡人数的大约22％。

世界癌症日由国际抗癌联盟于2000年发起，旨在提高对癌症给全球造成的负担的认识。今年的主题包括讨论核技术在癌症预防、诊断和治疗中的应用，以及跨学科团队对于优化癌症治疗的重要性。今年的纪念活动还包括一场 “健康博览会”，将展示检测乳腺癌、前列腺癌、结肠癌和皮肤癌等各种类型的癌症的服务和信息。

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