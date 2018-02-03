难民署：季候风将冲击孟加拉国的罗兴亚难民

（早报讯）联合国难民署及其合作伙伴正在加紧努力，减轻孟加拉国即将到来的季风季节预计将带来的影响。恶劣的气候条件，包括潜在的气旋，可能使考克斯巴扎地区成千上万的罗兴亚难民处于严重风险之中。

联合国难民署2月2日发表声明说，孟加拉国政府已经认识到并致力于解决这些问题，联合国及其人道伙伴已经建立起一个紧急情况筹备小组以协调其努力。

联合国新闻中心引述声明称，难民署对当地安置了近57万难民的两个难民营进行了初步的风险分析并指出，至少10万难民将在泥石流和洪灾中面临极端的危险。高达三分之一的安置点可能淹没，8万5000多个难民可能会失去容身之所。居住在陡坡上的另外2万3000个难民可能面临山体滑坡的危险。人道机构设立的关键服务设施也有被冲走的危险，包括健康中心，洗手间等。

报告显示，通往安置点的道路可能堵塞，导致人道援助物资无法运给这些难民。公共健康也面临很高风险，尤其是传染性疾病的爆发。

难民署已经采取若干步骤以更好地保护难民，包括为家庭提供高级的避难工具包，包括可以用于固定的沙袋。一些工程项目正在建设加固的人行道和楼梯、桥梁、排水网络以及用于土壤稳定的混凝土墙。大规模的工程将在未来几周内启动。

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