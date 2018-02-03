两种肠道细菌“联手"易诱发结肠癌

（早报讯）研究人员发现，两种存在于肠道内的细菌能联手增加罹患结肠癌的风险。这一发现可能有助于研发更有效的结肠癌预防策略。

美国约翰斯·霍普金斯大学领衔的研究团队在2日出版的美国期刊《科学》上报告说，他们分析了来自家族性腺瘤性息肉病患者的组织样本。家族性腺瘤性息肉病是一种遗传病，在结肠内产生大量息肉，最后导致结肠癌。结果发现，与采自散发性息肉患者的样本不同，家族性腺瘤性息肉患者的样本含有细菌生物膜，该细菌生物膜主要由大肠杆菌和脆弱类杆菌聚集而成。

新华社引述报告称，大肠杆菌和脆弱类杆菌可增加脱氧核糖核酸（DNA）受损程度和肿瘤发生率。动物实验发现，当把其中一种细菌植入小鼠体内后，小鼠产生的肿瘤很少；而同时植入两种细菌的小鼠明显更容易罹患结肠癌并死亡。

进一步分析显示，大肠杆菌和脆弱类杆菌能联手破坏保护结肠的黏膜层，在肠道内制造一个容易诱发慢性炎症的微环境，最终导致结肠癌的发生。

负责研究的约翰斯·霍普金斯大学教授辛西娅·西尔斯说，大肠杆菌和脆弱类杆菌是青少年肠道内的常见细菌，所以这项研究有助于解释全球性青少年结肠癌患病率的上升。

研究人员指出，将来也许能通过药物、疫苗或益生菌的手段阻止两种细菌在肠道内定植，从而预防结肠癌。

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