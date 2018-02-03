韩国又一医院失火：约百人员逃往屋顶

（早报讯）韩国又有一家医院发生火灾：约100名病人及医护人员逃往屋顶。韩国首尔新村的西富兰斯医院上午发生的这场火灾，据称没有人员伤亡。

香港中国通讯社援引韩联社的报道说，当地时间2月3日7时59分，首尔新村的西富兰斯医院（Severance Hospital）主楼三楼的美食广场突发大火。据消防人员称，这次大火或由电流短路引起。

当地时间上午9点59分，大火完全扑灭，但医院大楼里有大量浓烟和有毒气体。据相关官员称，没有人受伤，但有八个人因吸入浓烟转移至其他大楼。

据称，起火后不久，包括病人在内的300人逃离至楼外，同时消防员又引导100人进入安全区域。大约100名病人和他们的医护人员也逃至屋顶，幷在晚些时候回到房间。

据官员称，有一名逃往屋顶的病人和一名癌症患者由消防直升机送往另外一家医院。

韩国庆尚南道一家医院1月26日发生致39人死亡、151人受伤的重大火灾事故，该次火灾是韩国过去十年间伤亡最严重的火灾事故。2008年，韩国仁川市一冷冻仓库发生火灾，导致40名工人死亡。就在去年12月，韩国堤川市一家健身中心发生火灾事故，共造成29人遇难。

韩国历史上最严重的火灾事故发生在2003年2月18日，当日韩国大邱市地铁中央路站发生火灾，造成198人死亡，146人受伤。经调查，火灾是由一金姓男子放火所致。

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