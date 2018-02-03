马国40大富豪资产激增近三成

（早报讯） 全球经济好转让马来西亚40大富豪的财富激增28%或636.2亿万令吉（约123.3亿新元），其资产总和达2904.8亿令吉（约986.2亿新元）。这比马来西亚政府今年预算总收入2399亿令吉（约814.6亿新元）还多了505.8亿令吉（约171.7亿新元），真可谓“富可敌国”。

据《星报》估算，长居香港的马来西亚首富郭鹤年总资产增加131.7亿令吉（约44.7亿新元），依旧稳坐富豪榜首。郭鹤年截至去年也连续12年成为《福布斯》马来西亚富豪榜榜首。

《星报》公布的马来西亚40大富豪前十名是郭鹤年（499亿令吉、约170亿新元）、林国泰（238亿令吉、约81亿新元）、郑鸿标（─216亿令吉、约亿新元）、李深静（206亿令吉、约亿新元）、阿南达（204亿令吉、约亿新元）、刘楚群（176亿令吉、约亿新元）、郭令灿（159亿令吉、约亿新元）、管保强及管保明（130.7亿令吉、约亿新元）、关锦安（97亿1000万令吉、约亿新元）、曾立强（93.1亿令吉、约亿新元）。

这些富豪身家大涨，主要是因为全球经济去年经历中国经济降温及全球原油价格下滑後开始复苏，经济增长率、贸易及国际原产品价格都开始上扬。

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