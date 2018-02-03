黑客诱好色互联网用户 窃取数据和金钱

（早报讯）网络安全专家指出，目前网络罪犯们正在利用色情作为诱饵，将病毒传染到受害者的电脑上，并诱骗他们交出钱财。

美国侨报网引述福克斯新闻的报道说，互联网安全巨头卡巴斯基发布了一份详细报告称，2017年发现了30万例涉及色情主题的网络攻击。这些骗局试图攻击世界各地的5万多台电脑，通常的手段是企图破解色情网站的高级账户，窃取信息后在网上黑市销售。

根据卡巴斯基的报告称，网上色情的日益泛滥和主流化，正在导致网上与其相关的诈骗数量急剧上升。

该报告称，去年谷歌安卓系统用户中至少有120万人遭遇到了与色情内容相关的恶意软件，这是安卓设备上感染恶意软件用户总数490万人的四分之一。

其中的一个最流行的骗局是，当搜索色情内容的用户点击一个钓鱼链接后，会冒出一个虚假的警告消息，显示他们的设备受感染，该消息邀请用户打电话给微软的技术支持服务，以清理设备，并声称电话是免费的，但最终情况可想而知。如果有人拨打了这个电话号码，通常会接到一个骗子的答复，骗子们会变着花样来企图获得拨电者的个人或银行数据。

另一个骗局是冒充异性交友服务，诱惑好色的用户输入他们的信用卡信息。还有些诈骗涉及“恐吓软件”，在设备屏幕上显示出一条消息，“非法内容（通常是儿童色情）已被发现”，接着要用户支付赎金。

此外，网络安全专家还发现了六个特洛伊木马程序，它们一直隐藏在色情应用程序和视频播放器中，会偷偷窃取用户的数据和金钱。

对此，卡巴斯基警告称，观看色情内容的用户最危险，因为他们不太可能举报犯罪行为，一旦举报他们就不得不承认自己曾在寻找或观看色情片。

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