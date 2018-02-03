美国公布核态势评估 要求提高核威慑力

（早报讯）美国国防部2日发布新版《核态势评估》报告，要求政府研发新型核武器，提高核威慑力。此举引发美国各界担忧，认为国防部应重新评估报告可能带来的负面效应。

新华社报道，根据该《核态势评估》报告，由于国际战略环境恶化，美国面临更多安全挑战，因此需要发展门类更丰富的核武器，以提高核威慑力。

报告提出要在近期改进部分潜射弹道导弹，使其可以搭载低当量核武器，远期将发展一种可携带核弹头的舰载巡航导弹。同时，报告还称将在未来逐渐更换陆基、海基、空基核弹头和设施。

此外，美国国防部在报告中表示，希望每年为更新核武器拨款加倍。报告称，美国保持现有核力量每年须花费国防预算3%左右，“在未来10年，我们需要每年增加3%至4%来替换已经老化的系统”。

美国智库军备控制协会专家克莱尔表示，新版报告较以往最大的区别在于对核武的定位。“在奥巴马政府时期，核武器是最后手段……而在此次新版报告中，核武器扮演越来越重要的角色。”

此外，有美国核专家认为，报告夸大了美国面临的威胁，提出了不切实际的计划，恐向国际社会传递错误信号，引发新一轮核竞赛。

美国前助理国务卿康特里曼说：“美国发出的信号是更加重视核武器，这会让核武器对核武库较小的国家和无核国家更具吸引力。”

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