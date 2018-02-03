全球癌症患者存活率提升 各国差异犹存

（早报讯）英国研究人员发布报告指出，全球癌症患者存活率总体来看持续提升，但不同国家间还存在较大差别。

伦敦大学卫生和热带医学院学者领衔的国际团队在新一期英国医学期刊《柳叶刀》上发表报告说，他们基于在71个国家和地区收集的大量癌症数据，分析了2000年至2014年间3750多万名成年人和儿童癌症患者的五年存活率。这是指经过治疗后，癌症患者能继续生存五年以上的比率。

新华社引述这粉1月31日发布的报告说，总体来看全球癌症患者的存活率在持续提升。比如在英国，乳腺癌患者五年存活率在上述期间从80％上升到86％。报告说，在美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、芬兰、挪威、冰岛、瑞典等国，对大多数类型的癌症来说，患者存活率在过去15年里都保持在一个比较高的水平。

但是，国家间的差异仍然比较明显。2010年至2014年间，美国、澳大利亚的女性乳腺癌患者五年存活率为90％，而印度仅为66％。在一些儿童癌症类型上，国别差异更明显，例如2010年至2014年间，丹麦和瑞典的儿童脑肿瘤患者五年存活率约为80％，但墨西哥和巴西则低于40％。

此外，一些类型癌症的存活率仍不乐观。即便到了2014年，在所有受调查国家中，胰腺癌仍然是非常致命的疾病，患者的五年存活率通常不到15％。

报告作者之一、伦敦大学卫生和热带医学院教授米歇尔·科尔曼说，国际医学界还需更多合作才能更深入理解这类致命癌症的风险因素，从而更好地预防、早期诊断及治疗。

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