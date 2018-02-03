美国教授涉嫌出口军用芯片到中国

（早报讯）在台湾出生的一个美国华人教授因涉嫌非法出口军用芯片技术到中国，于1月中旬遭到起诉。2月2日，该案件在洛杉矶市联邦法院进行动议听证，法官驳回了被告律师要求保释的动议。

62岁的被告石怡驰（Yi-Chi Shih，音译）曾在加利福尼亚州大学洛杉矶分校电气工程系担任副教授。他在2018年1月19日被联邦部门逮捕，随后他和63岁的越裔男子梅杰安（Kiet Ahn Mai，音译）被控涉嫌向中国出口受管控的敏感技术和芯片，其中包含与高速电脑芯片单片微波集成电路（MMIC）设计服务有关的技术，以及可用于军事电子战、电子战反制措施和雷达的MMIC芯片。

美国侨报网引述起诉书报道，石怡驰和梅杰安涉嫌联手在没有授权的情况下进入一家生产MMIC的美国公司的管控电脑，并冒充美国国内顾客去定制MMIC。

案件中涉及的芯片已经非法运给了成都一家MMIC制造商嘉石科技有限公司 （CGTC），而石怡驰曾担任这家公司的总裁。

由于美国商务部在2014年就因嘉石科技有限公司“参与和美国国家安全利益及外交政策利益相冲突的活动”将其列入黑名单，因此不会批准出口MMIC芯片至此公司的任何申请。

石怡驰被控违反国际紧急经济权力法（IEEPA）、非法出口、诈骗、洗钱等9项罪名，最高面临25年的牢刑。

经过两次闭门预审程序，裁判法官在1月24日裁定石怡驰可以100万美金保释。不过，联邦检察官办公室立刻提出反对动议，要求驳回其保释。

检察官指出，石怡驰有美国护照，还有“台湾”护照。此外，石怡驰在2013年至2016年期间在中国一个实业任职，并可以领取退休金。过去的2017年，他有八个多月的时间不在美国，他还持有16张中国不同银行的信用卡。

石怡驰的辩护律师韩纳斯（John Hanusz）说，那些芯片并未证实可做军事用途，而石怡驰也知道自己自2015年就被联邦部门监视，但这期间他并没有逃离美国的表现。他自己和妻子以及两个女儿都是长期居住在美国的永久公民。

韩纳斯律师认为，石怡驰在被捕后不但上缴了美国护照，还把台湾护照也邮寄上缴，态度完全配合联邦部门的行动，希望法官维持保释许可并立即释放。

美国联邦地区法官奥特罗（Judge S. James Otero）在听完双方的叙述后，驳回了保释许可，让他继续拘留在狱中。

联邦检察官办公室加州中区发言人莫哲克（Thom Mrozek）表示，检方在2月1日把石怡驰的弟弟石怡祥（Ishiang Shih，音译）加入被告名单，石怡祥是加拿大居民。

石怡驰和梅杰安将会在2月8日进行提讯，回答他们是否对起诉的罪名认罪。

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