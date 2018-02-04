研究：高剂量手机辐射可致大鼠心脏肿瘤

（早报讯）美国一项新研究说，高剂量手机辐射可导致雄性大鼠心脏出现恶性肿瘤，但研究人员强调这些大鼠接受的辐射剂量远高于人们日常使用手机时所接触到的，因此相关结果不能直接推广到人类。

新华社报道，美国国家卫生研究院下属机构国家毒物管理局发布了相关报告。研究人员以3000只雄性及雌性大鼠和小鼠为实验对象，让它们每天接受总计超过9个小时不同强度的2G和3G信号辐射，时间长达两年之久。它们接触的最低辐射量就已相当于人们使用手机时所接受辐射的最高允许量，它们接触的最高辐射量则远高出手机对人体的日常辐射量。

结果显示，有6%的雄性大鼠出现了心脏神经鞘瘤，但雌性大鼠和所有小鼠均未发现病变。

国家毒物管理局的科学家约翰·布赫在新闻发布会上说，研究中的辐射水平和持续时间远高于人们日常使用手机时所接触的强度，而且实验鼠接受了全身照射，因此该调查结果不能简单推广到人类身上，“但该研究发现的肿瘤与此前某些研究中手机频繁使用者长的肿瘤类似”。

美国食品和药品管理局设备与放射卫生中心主任杰弗里·苏瑞在一份声明中指出，目前尚无足够证据表明在现有标准下，手机辐射会对人体健康造成负面影响。

2011年，世界卫生组织下属的国际癌症研究机构曾宣布手机为“可能的致癌物”，引起世人关注。但在此前后的多项研究都不支持这一看法。例如，对丹麦手机使用者的长期跟踪调查就认为手机不致癌；美国国家卫生研究院也声明，此前基于大量人口的观察研究数据显示，使用手机增加癌症风险的说法“证据有限”。

免费试阅14天