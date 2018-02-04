女性“防狼裤”热销德国

（早报讯）社会治安欠佳，人们的安全意识就会提高。一款据称能够帮助女性防身自卫的“安全裤”近日热销德国，厂家不断扩大生产，仍不能满足需求。

德国之声中文网报道，这款安全裤是由42岁的女企业家桑德拉·塞茨（Sandra Seilz）开发。塞茨多年前在跑步时遭到三名醉汉纠缠，他们对她动手动脚，还试图扒掉她的裤子。要不是一名路人见义勇为，赶跑几名恶棍，后果不堪设想。

塞茨对德国《图片报》说：“这次痛苦经历之后，我一直在想着发明一种服装，给全世界各地的女性都增添一些安全感。”

不久后，一款拥有三重保险装置的运动裤应运而生。首先，这种“安全短裤”采用的面料极其结实，无论是撕扯还是刀划都不会破裂，裆部还增加额外保护层，令犯罪分子无从入手。

此外，腰带绳的设计也很独到，除了腰部之外，还要交叉穿过裆部。这样一来，只要系紧腰带绳，那么任凭坏人生拉硬拽，裤子都不能被脱下来。如果想做到万无一失，还可在腰带绳尽端配置一把密码锁。

第三，裤子上还配置了音频警报装置，一旦有人拉拽裤子，警报器就会发出高达130分贝的刺耳声响。穿戴者也可以自主启动警报，防患于未然。

这款安全裤目前有运动长裤和热裤两种款式。塞茨说：“刚开始时，我们只进行了小批量的生产，但产品很快就被抢购一空。”

现在，“安全裤”仍是供不应求，而80%的订单来自德国。塞茨正考虑在印度建厂，一方面降低成本，一方面扩大产量。今后，“安全裤”系列还将增加普通长裤、牛仔裤以及休闲裤等种类。

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