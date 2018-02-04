欧米茄－3补充剂未必能减少心脏病风险

（早报讯）一项最新研究指出，对于已经是心脏病高风险的人群来说，服用欧米茄－3脂肪酸补充剂可能无助于降低他们的心脏问题风险。

此前有研究认为，欧米茄－3脂肪酸可能有助于减少心跳异常和动脉栓塞风险、降低血脂和血压等。美国心脏病协会推荐每周至少吃两份鱼，或服用欧米茄－3脂肪酸补充剂作为替代。

新华社报道，一个国际研究团队综合分析了10项试验的数据，覆盖7.7万多名此前曾经历过心脏病发作、中风或有糖尿病等其他健康问题的研究对象。这些人被随机分配服用欧米茄－3脂肪酸补充剂或安慰剂。

在加入试验时，这些被研究对象平均年龄为64岁，平均被跟踪研究4.4年。在跟踪研究期间，有2695人死于心脏病，2276人经历了非致命性心脏病发作，1713人出现中风，还有6603人经历了治疗动脉堵塞的手术。

研究人员在新一期《美国医学会杂志·心脏病学卷》上报告说，虽然服用欧米茄－3脂肪酸补充剂可以轻微降低死于心脏病或心脏病发作等的风险，但是与未服用的人群相比，差别过小，几乎可以忽略。

研究人员指出，这项研究仍存在一些局限性，如不了解被研究对象是否吸烟以及详细的癌症病史等，这都可能会影响罹患心脏病或死于心脏病的概率。

不过，有未参与这项研究的专家认为，尽管没有明确证据表明欧米茄－3补充剂能够预防心脏病，但是考虑到该补充剂安全且价格不高、没有严重的副作用，而且确实有益心脏，且有助于保持记忆力和视力，因此对已经在服用的患者来说，继续服用这种补充剂并没有什么问题。

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