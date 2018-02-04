工业数字化或致德国340万个岗位消失

（早报讯）德国之声中文网报道，一项研究报告显示，工业数字化将让德国大量就业岗位变得多余，截至2022年，有近340万个岗位可能不复存在。

德国IT产业协会Bitkom对500家业内企业的调查报告指出：“目前在德国IT行业有近3300万缴纳保险和享受福利待遇的在职人员。如果到2022年有近340万个岗位消失，相当于现在每10个岗位就有一个会受到波及。”

这份报告还认为，日后德国雇员人数20以上的IT公司中，日后每四家就有一家“自身难保”，因为数字化的进程以及AI的发展，让真人操作变得更加过时和多余。

德国IT产业协会举例说，上世纪90年代中期，在电信行业有20万个工作岗位，而20年后的今天，德国同一行业的工作岗位仅剩2万个。

该协会主席贝尔克（Achim Berg）接受《法兰克福汇报》采访时表示：“由于数字化进程，德国的电信行业工作岗位损失了九成。接下来可能面临同一厄运的会是银行、保险、化工、医药等行业，20年后，这些领域的工种数量可能会减半。”

贝尔克敦促德国政界尽早采取应对措施，他说“在达沃斯世界经济论坛上几乎每一场研讨会的主题都围绕AI，而在柏林，我还没有看到太多这方面的动静”。

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