安倍支持候选人当选名护市长 美军机场迁入加速

（早报讯）以美军普天间机场（位于冲绳县宜野湾市）搬迁至该县名护市边野古问题为最大争论点的名护市市长选举4日投计票，推进搬迁的安倍政府支持的无党派候选人、名护市议会前议员渡具知武丰（56岁）打败反对搬迁的无党派人士、现任市长稻岭进（72岁），首次当选。

共同社报道，得票数为渡具知2万零389票，稻岭1万6931票。投票率为76.92%。

渡具知获得了自民、公明两党和日本维新会的推荐。稻岭获得了民进、共产、自由、社民、冲绳社会大众各党的推荐，以及立宪民主党的支持。

安倍政府将以现任市长落选体现了民意为由，加快推进去年4月着手的在边野古沿岸填海建造护岸的工程。

鉴于反对搬迁的冲绳县知事翁长雄志全面支持的稻岭在选举中败落，翁长的凝聚力下跌无可避免，可能影响到12月任期结束的知事换届选举。

安倍政府把名护市市长选举定位为知事选举的前哨战，为削弱反对搬迁的势力，接连派出了执政党干部和阁僚赴当地助阵，全力迎战。

渡具知在选战中未提及是否赞成搬迁，而是呼吁利用中央政府的美军整编补助金来建设城市、充实医疗和教育。对于稻岭，他批评其执著于阻止搬迁，市民生活被置于不顾。虽然稻岭以未对搬迁表态为由批评渡具知，但结果未能在选战中胜出。

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