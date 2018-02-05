经商成本高 马国政府拟探讨解决

（早报讯）马来西亚政府准备成立一个涵盖商业代表及各相关部门的“人力资源管理理事会”，专责处理与经商成本有关的问题。

《南洋商报》报道，政府机构各自为政、经商成本突增、劳力短缺及民众购买力下降等因素，不只导致国内企业无法专注经营生意，也造成一些业者为克服成本突增问题而预先大幅提高产品售价，最终导致物价上涨。

为此，马国20多个雇主组织代表今年1月初与国际贸易与工业部及相关部门部长会面时，提及政府应全面关注国内经商成本增加的问题，并建议成立人力资源管理理事会负责此事。

马来西亚中小企业公会会长江华强说，政府已同意成立这个包括雇主代表在内的人力资源管理理事会，部长在1月中已把双方洽谈的内容提呈至内阁，经过讨论，内阁要求雇主提呈企划书予内阁。“我们在1月底就把有关企划书提呈给有关部长，希望能在近期内就有一个定案。”他预计内阁将在这两周内讨论这理事会事宜。

询及目前的经商成本问题，江华强说，各政府机构为了达致关键绩效指标的要求，因而推行了不同政策。“由于政府部门与机构之间没有协商，各自推出本身想要的管理模式，并因此征收一些费用……整体而言，马来西亚目前的经商成本可说非常高。”

除了预先调高产品售价，造成物价上涨的另一原因，就是进口多于出口。

江华强指出，在无法预估未来经商成本的情况下，假设成本只是增加5%，则企业可能将产品售价提高20%，以避免成本在未来再次增加。

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