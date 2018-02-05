马毒贩包装又玩新花样 毒饮料芒果口味

（早报讯）毒品包装无奇不有！马来西亚柔佛州毒品罪案调查组于前天在新山士姑来顺利花园一间住家，捣获主要以芒果饮品包装掺入毒品的贩毒集团，起获总值143万令吉的毒品、2辆轿车及900令吉现金，逮捕5人。

《星洲日报》报道，柔佛州总警长莫哈末卡里尔召开新闻发布会时披露，警方前天凌晨12时10分，到士姑来顺利花园的一间住家展开搜捕行动。警方在现场逮捕3名年龄介于25至50岁的华族男子、1名44岁华族女子及1名22岁越南籍女子，并充公各类毒品及包装毒品的器具。

他表示，警方在现场起获摇头丸粉末、K他命、冰毒、130颗“一粒眠”（5仔）、4颗摇头丸，总值143万令吉，同时扣押2辆总值9万令吉的轿车及900令吉现金。

此外，警方起获用作包装毒品的器具，包括4瓶芒果口味的液体、2瓶芒果口味的橙色粉末、2瓶红色粉末、磨具、密封器、电子秤及过滤网等，警方也搜获印有芒果图案及普洱茶字眼的名片。警方目前援引1952年危险毒品法令第39B条文调查此案。

他透露，今年截至本月3日，柔州毒品罪案调查组共逮捕1497人，起获49.68公斤总值346万令吉的毒品，并充公总值196万令吉的物品。

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