马国宝腾SUV料售价3.4万

（早报讯）马来西亚宝腾（Proton）首款运动休旅车（SUV）预计最早在今年10月推介，业界人士推测，其售价将低于10万令吉（约3.4万新元）。

宝腾汽车经销商特别将进行测试的吉利博越休旅车停放在雪州沙亚南展示厅以试水温，民众反应热烈。

《南洋商报》引述该经销商“拉曼兄弟”营销经理三苏安华的话说，从现场热烈反应来看，民众对该款新车充满期待。尽管尚不清楚该轿车的真正售价，但相信将低于10万令吉。“数据显示，吉利博越运动型休旅车在中国售价15万5000元人民币（约9万5000令吉），在完成测试及调整后可在马来西亚组装，相信届时价格可能会更低廉。”

宝腾运动休旅车是中国吉利控股集团与宝腾面向马来西亚市场，共同打造的第一款轿车。

他指出，该轿车是在吉利博越的基础上打造而成，在外观及内部进行小调整及换上宝腾车标。“作为吉利集团与宝腾公司的‘第一个孩子’，其未来发展将受到特别重视。”

据悉，这辆休旅车仍是左驾版的中国车，并非马来西亚车牌号码，由于车辆还在测试，因此无法让现场者试驾。

宝腾汽车公司媒体公关祖妮达说：“共有7辆吉利博越休旅车在国内进行至少7个月的试跑，为将来的修改作准备，除了将左驾驶移往右边，也将在夜间、雨天，甚至是塞车时段试跑，以作精准调整。”

她说，根据汽车测试准则，测试车队必须至少试跑一万公里以上，才能验证车辆的品质及耐用性。

自从吉利控股集团旗下的中国东风本田发动机公司董事李春荣接任宝腾公司总执行长后，致力于降低宝腾营运成本，也要求零件供应商削价，这些举措预计让宝腾车价更有竞争力，使消费者享有实惠价格。

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