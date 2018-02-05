马中澳讨论打捞马航MH370残骸问题

（早报讯）马来西亚交通部长廖中莱说，马来西亚已经开始与中国和澳大利亚讨论，一旦寻找到马航MH370客机残骸后，如何打捞残骸问题。

《星洲日报》报道，他相信以美国海底勘探公司“海洋无限”（Ocean Infinity）的能力、高科技的设备、专家、先进的“海床建造者号”（Seabed Constructor），最终将能找到MH370残骸。

他希望“海洋无限”圆满的完成任务，以解开MH370失踪之谜，毕竟此谜团延宕长达4年之久。

廖中莱是针对搜寻MH370行动的最新进展对媒体说，“海床建造者号”拥有8艘自动水底探测器，在南印度洋原先搜索区域以北的2万5000平方公里海床进行搜索，每天可搜索1000平方公里。因此，搜索行动最迟可在90天内完成，迄今，行动顺利和天气良好。

他说，早前到中国进行工作访问，在与中国交通部长李小鹏会晤时讨论了搜寻工作的问题，而民航局总监则汇报了最新的进展。他说，中国政府和家属感谢马来西亚政府继续搜寻行动，而政府将透过马来西亚民航局的特别网站，每周向家属通报搜寻行动的最新进展。

他说：“马航的代表每个月也会与中国的家属会面，让他们知道最新的情况。”

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