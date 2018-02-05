马国卫生部促警方加紧调查毒咖啡事件

（早报讯）马来西亚卫生部长苏巴马廉今日证实，“有毒即溶咖啡事件”的所有受害者都因摄入精神药物而出现拟交感神经毒素（Sympathomimetic Toxidromes）症状，而这种药物不应该出现在咖啡中，并促警方加紧调查。

他说，如今再增添两名受害者，令整起事件非常可疑。他相信这两起事件有关联，因为所有五名槟城受害者都不是从商店买到“有毒咖啡”。

他说，咖啡出现污染性化学品与厂商无关，卫生部不会指示下架有关咖啡。

此外，槟岛警方证实，两名受害者前天是喝下槟城白咖啡（Penang White Coffee）即溶咖啡，与早前五人喝的“Mycafe”即溶咖啡是同一公司品牌，但不同口味。

至于榴梿口味即溶白咖啡，自1月31日开始至今仍未重新上架，苏巴马廉说，咖啡出现污染性化学品与厂商无关，卫生部不会指示下架有关咖啡。

槟城加马百货公司销售经理王丽芬说，该百货公司原先计划今日重新上架有关咖啡，但因人手不足，可能安排近日重新上架。

槟城阳光零售连锁集团总经理余锦明说，该广场还在等候咖啡厂商的最新指示，因此有关咖啡仍在下架中。

他说，该广场目前仅下架该厂商榴梿口味白咖啡而已，其他口味的咖啡仍继续上架售卖。

据《星洲日报》报道，Penang White Coffee即溶咖啡目前仍在某广场及百货公司上架出售，还有不少中国人购买。

另一方面，槟岛东北警区主任安华奥马今日发文告说，目前共有七人喝下即溶咖啡后不适，即两名华族女子、一名华族男子、两名马来男子及两名尼泊尔男子。

他说，当中的华族男子（18岁）于1月27日被送去医院治疗后出院，至今未向警方报案。

他指出，警方迄今共接获五项投报，即来自三名医护人员、一名华族女受害者及My Cafe市场及销售有限公司工厂经理。

他说，警方援引刑事法典第272条文（在销售食品或饮料中企图掺假）调查，一旦罪成，可被判监禁六个月或罚款2000令吉，或两者兼施。

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