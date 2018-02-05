马国男子杀女友载尸自首

（早报讯）疑因口角后发生争执，马来西亚一名男子今午3时30分在霸级市场的停车场以利器将女友割喉后，载着女友尸体到警局自首。

《星洲日报》报道，雪州八打灵再也警区主任莫哈末扎尼助理总监指出，该名印族嫌犯（37岁）下午1时30分在哥打白沙罗某商城的停车场以利器刺印族女死者（35岁）颈部，导致死者当场死亡。嫌犯干案后，开车前往警局自首。

据悉，嫌犯驾车抵达警局后，对守卫亭的警员说要报案，之后就把车开进去。嫌犯走入警局对警员说他杀人了，尸体就在他的车上前座。

警员听了之后一时不敢相信，马上要嫌犯带他去查看，结果嫌犯当场带警员来到他的白色本田轿车前，当车门打开时，警员看到前座乘客位上的女尸时，马上逮捕嫌犯，并联络警区主任及鉴证组警员到场搜证。

扎尼说，警方初步调查显示，嫌犯和死者在哥打白沙罗某公寓管理层任职书记，两人结识逾2年，是情侣关系。嫌犯干案后神情如常，并未因为杀人而惊慌或痛哭。

死者亲人傍晚赶到警局，一名女亲人更忍不住在警局内痛哭出声。

扎尼说，警方将安排嫌犯去验尿，并会在明早将嫌犯押上法庭延扣。“由于嫌犯刚落网，警方需要时间来调查其杀人动机。”警方目前援引刑事法典第302（谋杀）条文调查此案。

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