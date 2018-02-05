伊党拟直捣安华桥头堡

（早报讯）马来西亚在野的伊斯兰党主席哈迪阿旺宣布，该党将直捣希望联盟实权领袖安华政治桥头堡峇东埔国会议席，要占领峇东埔国席。

《星洲日报》报道，哈迪阿旺前晚在“第14届大选伊党主席嘱咐占领峇东埔”讲座说，来届大选伊党要取回已阔别39年的峇东埔国会议席。他说，伊党候选人查比迪阿里在1978年大选在峇东埔国议胜选，尽管当年伊党在吉兰丹和登嘉楼州面对挫折。

槟州伊党早前已宣布会攻打峇东埔一国三州议席，即本南地、诗不朗再也及柏玛当巴西。

伊党在槟州目前仅有一席州议席即柏玛当巴西，然而伊党州议员沙列曼，已与伊党渐行渐远，伊党也已宣布沙列曼将不再获伊党委派上阵。

峇东埔区国会议员目前是安华妻子（公正党主席）旺阿兹莎，旺阿兹莎本届任期是于2015年安华入狱失去资格后，在补选中保住安华的政治桥头堡。

伊党自1969年大选即派候选人上阵峇东埔国席，唯只在1978年赢过一次，1999年大选，伊党已不再派候选人上阵峇东埔国席，转而支持已下野的安华即公正党，当年旺阿兹莎代夫成功守土，旺阿兹莎1999年、2004及2008年大选都在峇东埔当选。

安华自1982年大选代表国阵巫统上阵峇东埔国席，直到他下野成为公正党实权领袖以来，不论他本身或妻子上阵，都成功保住这个政治桥头堡。

伊党槟州主席莫哈末法兹说，峇东埔国席候选人已圈定，唯他不愿透露候选人身份，只说候选人肯定是槟城人和来自州领导层。伊党也已鉴定将上阵槟州州议席的20个候选人名单。

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