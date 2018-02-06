美奥运体操队前队医 被追加40至125年监禁

（早报讯）美国奥运体操队前队医纳萨尔（Larry Nassar）因性侵女性未成年体操运动员，周一（5日）再度被判入狱40至125年，一些受害者被性侵时年仅10岁。

密歇根州伊顿郡法院法官周一（5日）宣布，纳萨尔在Twistars体操俱乐部任队医时，借治疗之名，对女性未成年运动员实施性侵，法官判他入狱40至125年。

这是继1月24日纳萨尔接受该州另一法庭对其作出的入狱40至175年的宣判后，又一个上百年的判罚。

现年54岁的纳萨尔已于2017年12月因持有37000张儿童色情照片，被判在美联邦监狱服刑60年。

从美国刑法程序来看，在完成联邦监狱的刑期后，他将被转至密歇根州监狱继续服刑。该州两个法庭前后对其作出的上百年判决，其刑期将合并执行，不做叠加。

法官指出，纳萨尔利用女运动员的信任，不断进行犯罪行为。他指出：“我不相信你真的明白你所做的是错的，你也并不清楚你对受害者及其家人、朋友所造成的毁灭性打击。”

美国有线电视新闻网（CNN）报道，纳萨尔性侵案的受害者人数超过265名。包括美国奥运体操冠军雷斯曼、马罗尼、维贝尔等200余名受害者向法庭提供了证词。

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