美促东南亚购美军备 捍卫在南中国海利益

（早报讯）美国国务院官员周一（5日）呼吁东南亚国家购买美国武器，并在南中国海问题上采取更强硬的姿态，捍卫自己的利益。不过，来自亚洲的分析人士认为，与中国的双边关系对亚太国家很重要，他们并不希望被美国拉入对抗中国的阵营。

美国之音报道，美国国务院负责军火销售的官员、政治-军事事务局代助理国务卿凯达诺（Tina Kaidanow）周一在电话会议上说：“我们坚决捍卫包括自由航行在内重要的国际准则……我们鼓励地区国家采取同样的措施……利用东南亚国家的集体能力来执行这些准则。”凯达诺在讲话中没有提到中国。

凯达诺将出席今天（6日）开始的新加坡航空展。这是美国国务院2009年以来首次派高官前来出席航空展。凯达诺说，出席航空展的美国代表团将“竭尽所能”鼓励东南亚政府购买美国制造的武器，比如F-35战斗机。

凯达诺不止一次强调美国在亚太地区的影响力并没有衰退。 她说：“（亚太）对我们来说是世界上日渐重要的地区。”

凯达诺指出，相对于中国和俄罗斯，美国武器的优势更强。她表明将告诉东南亚国家政府，购买美国武器“不仅有关国家安全，还关乎区域制衡。”

虽然凯达诺强调美国的在东南亚以及亚太地区影响力并没有衰退，但是，澳大利亚国立大学亚洲与太平洋学院院长韦斯利（Michael Wesley）认为，亚太国家一方面担心被美国抛弃，另一方面又担心被美国拉入与中国的对峙中。

他说：“对很多盟友来说，我们担心被抛弃，美国不会在我们需要的时候出现。现在又有一种‘陷入困境’的担心。担心美国可能会把我们拉入我们并不想的，与中国的某种对峙中。在某种意义上来说，特朗普总统的不可预测性增加了这种担心。”

他说，这种担心在澳洲左翼政党非常普遍，执政党介入比较少。他说，澳洲左派担心，特朗普可能会与朝鲜陷入对抗或是对朝鲜进行突然袭击，从而引发与中国的大范围对峙，这是澳洲不愿意看到的。

韦斯利强调，对亚太国家来说，与中国的关系双边关系非常重要。

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