新西兰将禁外国买家购房 中国买家首当其冲

（早报讯）为了保护本地居民免受“过度国际资本”的威胁，新西兰今年出台一项禁令，禁止外国买家购买本国房地产。这项禁令旨在控制失控的房价，高房价使得很多新西兰人无力买房，但中国买家可能因此首当其冲。

美国之音报道，新西兰劳工部认定，外国投资者已经把新西兰本地居民挤出了购房市场。去年，新西兰全国的房屋中间价涨幅为5.8%，至40万5465美元（约53万5780新元）。

在截至2017年6月的一年里，新西兰首都惠灵顿的房价飙升18%，使得很多想要购房的人望而却步。

25年前，有大约四分之三的新西兰人拥有房产。现在的数字是64%，而且还在下降。

低利率、房源有限及移民潮是拉高房屋价格的原因。维多利亚大学公共财务教授詹麦尔指出，其他国家有限制外国人拥有房产的先例。

他说：“瑞士是一个经典的例子，他们限制外国人买房。这是一个合理的经济理论，也就是如果全球资本都在试图寻找投资机会，如果这些外国投资人想要将资金放在新西兰，那么这就将拉高房地产价格，而新西兰本地人则无法购房。我们应当寻找配置本国房产资源的最佳方案。”

批评人士则表示，外国投资者对房产市场的影响只占很小一部分，而新西兰贸易部长帕克说，限制并不只是因为价格，更多的是要保证公平。

他说：“我并不是要针对个人。我只是在保护新西兰人不会受到过度全球资本的威胁……如果我们想要维持自由、与世界交流的状态，我们必须要保护本地人口不受这些过度资源的威胁。”

中国买家一直是新西兰离岸购买的主要力量。政治评论员爱德华兹说，新法律显示新西兰当地社区的不安以及对于猖獗资本扩张的忧虑。

他说：“自2008年全球金融危机之后，新西兰政治中就存在着激进主义，很多人将财富集中视为一些问题的源头。现在大家更加聚焦于不平等，很多人将富裕群体视为问题。这有种族因素在里面，可能被视为排外主义甚至是种族歧视。现在有大量亚洲财富进入新西兰，不管是在这里投资还是移民这里，新西兰人都会对这股力量保持怀疑态度。”

尽管存在贷款限制和政治不确定性，新西兰的房地产价格继续稳步上升，而对于很多新西兰人来说，成为房主的梦想已变得越来越遥不可及。

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