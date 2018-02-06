韩实行虚拟货币交易实名制一周 转换率不及10%

（早报讯）亚洲经济中文网报道，韩国实施虚拟货币交易实名制已有一周，然而实名确认账户转换率不及10%。

根据规定，虚拟货币交易所既有账户转为实名确认账户后即可获批交易，而新用户在开户时必须实名认证。金融业方面6日消息显示，该制度实施当天，企业银行、农协银行、新韩银行三家银行中需要进行实名确认的账户数有174.5万个。然而，截至本月4日，完成实名确认的账户仅有14.33万个（8.21%）。

业界人士分析指出，从投资者的角度来看，如果短期内没有购买虚拟货币的想法，不需要立即进行实名确认。

与此同时，包括比特币在内的虚拟货币近来出现暴跌。在此情况下，大部分投资者会保持观望状态，暂停对虚拟货币的投资。

此外，至今还未进行实名确认的账户中，不乏存在洗钱、逃税等犯罪嫌疑的用户。

据透露，实名制于上月30日正式实施后，大大小小的问题接踵而至。当天，大量虚拟货币投资者为了进行实名认证或询问相关信息访问交易所网站，导致部分交易所网络连接速度变慢，甚至网站瘫痪。另有部分投资者反映，曾试图往完成了实名认证的新账户里打钱，但银行方面表示因电脑系统问题，虚拟账户暂时无法使用。

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