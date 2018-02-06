菲最高法院批准延长棉兰老岛戒严令一年

（早报讯）法新社报道，菲律宾最高法院今天以“引发马拉维事件的叛乱仍未平息”为由，批准延长棉兰老岛戒严令一年，这项裁决引起人权活动分子批评。

菲总统杜特尔特是于去年5月颁布这项戒严令，当时军方在南部马拉维市与亲伊斯兰国组织武装分子激战。军方花了5个月击溃这些武装分子，这场战事夺走超过1100条人命，马拉维也因此满目疮痍。

去年10月，杜特尔特宣布马拉维已获得解放。但当局说，逃走的武装分子仍试图在棉兰老岛重新整装与招募新血。

杜特尔特此前决定延长戒严令至2018年底，这项决定也获得国会支持。

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