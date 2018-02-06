日坠毁直升机飞行前更换零部件 维护或有问题

（早报讯）关于日本陆上自卫队AH-64D武装直升机坠落至佐贺县神埼市一家民宅的事故，国防部长小野寺五典6日表示，该机飞行前更换了连接4枚叶片的名为主螺旋桨桨毂的零部件。该机被认为在飞行中主螺旋桨分离，几乎垂直坠落，可能零部件本身或维护保养工作存在问题。

共同社报道，现已查明直升机与管制官最后一次通信是在起飞2分钟后，陆自和佐贺县警方一同回收了飞行记录仪，将推进查明事故原因。

副驾驶员一等陆曹高山启希（26岁，相当于陆军上士）在事故中死亡。陆自等6日上午重新开始搜寻失踪的驾驶员二等陆佐齐藤谦一（43岁，相当于陆军中校），在机体下方发现了疑是齐藤的尸体。

相关部门还以涉嫌“业务上过失致死”及违反“航空危险行为处罚法”对现场进行了勘查。防卫省表示，事故直升机虽然使用了含有微量放射性物质的零部件，但现场附近未检测到异常数值。

据陆自透露，完成定期检查的该直升机5日下午在目达原驻地（佐贺县吉野里町）试飞。下午4点35分，管制官发出起飞许可，该机36分起飞。38分与管制官通信时未发现有问题。

其后，管制官目测到异常，呼叫直升机但无人应答。43分时，该机坠入距驻地约6公里的神埼市千代田町一家民宅。

事故现场附近上空平时就有自卫队直升机飞过。居民中有许多人称在事故发生前不久听到了“与往常不同的声音”。一名住在附近、事故时在厨房的女性（81岁）表示：“好像是引擎动作不太顺畅的奇怪的声音。”

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