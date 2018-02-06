平昌冬奥会将迎来5G全球首秀

（早报讯）在定于2月9日开幕的平昌冬奥会上，韩国电信（KT）将携手三星电子和美国英特尔，首次试验性推出5G通信服务。这是向公众展示5G超高速通信的罕见尝试。

据日经中文网报道，为早日提供5G服务，3家企业抢在全球标准制定之前，通过自主标准推进了开发。此举或将成为把5G魅力扩大至全球的开端。

5G可实现每秒10GB的高速通信，相当于目前4G的10至100倍。用户可在数秒内下载完2小时长的电影，或在不导致流量拥堵的情况下于活动会场等处顺利观看视频。为在2018至2020年前后实现5G商用化，全球各通信企业均不断推进验证试验等。

韩国电信将在花式熘冰赛场设置100台摄像机，通过引进新机制让观众能以他们希望的角度自由选择和观看选手的动作。此外，还将把三星所开发支持5G的平板电脑和英特尔的云技术结合起来。

包括滑冰赛场在内，三星将在奥运会比赛场馆总计固定设置200台平板电脑，并计划发布超高速大容量的专门内容。雪橇比赛中的雪橇上将设置超小型无线摄像机，以转播扣人心弦的影像。

韩国电信网络部门负责人说，平昌冬奥会是全球首次向一般观众公开5G试点服务，并强调“将提供新的视听体验”。冬奥会期间，还将在首尔等地把5G和VR（虚拟现实）结合起来，让观众模拟体验跳台滑雪等。

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