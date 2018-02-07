美防长：中俄对美构成巨大威胁

（早报讯）美国防长马蒂斯说，美国国防部的主要优先事项是与中国和俄罗斯的长期战略竞争，因为他们对美国造成巨大威胁。

联合新闻网报道，马蒂斯与参谋长联席会议副主席塞尔瓦6日出席众议院军事委员会听证会，报告国防战略与核势态评估。

马蒂斯的证词综合日前公布的国防战略纲要与核势态评估报告，再度指出中国与俄罗斯选择成为美国的战略竞争对手，而朝鲜、伊朗等流氓政权则持续采取破坏且威胁全球稳定的非法行动。

他说，美方认知到大国竞争再次成为现实，美国将继续动员对抗恐怖主义，但在最新的国防战略中，大国竞争是目前美国国家安全首要重点，而非恐怖主义。

他表示，国防部的主要优先事项是与中国和俄罗斯的长期战略竞争。基于中俄对美国当今的安全和繁荣造成巨大程度威胁，国会必须承诺对美国军力进行更多与持续的投资。

马蒂斯也指出，中国正对其相当可观的核武能力进行现代化与扩张，寻求全新的核能力，并且进行军事现代化，以挑战美国的军事优势。

针对美方近期发表的国防战略与核势态评估报告，中国外交部发言人耿爽表示，希望美方摒弃冷战、零和思维，放弃以对抗视角看待大国关系，顺应和平与发展的时代大潮。

免费试阅14天