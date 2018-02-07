洛杉矶连续六年成全球最堵城市

（早报讯）交通数据公司Inrix发布的2017年度全球交通状况调查报告显示，美国洛杉矶连续六年成为“全球最堵城市”。

上述调查涵盖全球38个国家的1360个城市。报告说，洛杉矶的司机全年人均有102个小时堵在路上。堵车给当地司机造成全年人均经济损失达2828美元，整个洛杉矶的损失总计高达192亿美元。

调查显示，美国是交通最拥堵的发达国家。2017年，堵车给美国造成3050亿美元的直接和间接经济损失，美国司机人均损失达1445美元。

Inrix首席经济学家库克森说，交通拥堵威胁美国的经济发展，降低了民众的生活质量，必须投资发展智能交通运输体系，才能有效应对这一挑战。

在这份调查报告中，2017年全球最堵的前五个城市依次为洛杉矶、莫斯科和纽约（司机人均堵车91小时）、圣保罗（司机人均堵车86小时）、旧金山（司机人均堵车79小时）。

在38个国家中，2017年泰国以司机人均堵车56小时排名第一，印度尼西亚以51小时排第二，哥伦比亚以49小时排第三，委内瑞拉以42小时排第四，俄罗斯和美国以41小时并列第五。该调查不包括中国、日本、韩国、印度和巴基斯坦等国家。

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