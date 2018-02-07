加拿大采新技术 “新鲜”肾脏移植成功

（早报讯）加拿大多伦多综合医院近日透露，院方成功地利用创新的“体外肾灌注”技术为一名华人患者实施了肾脏移植手术。这也是北美地区的首例该类手术。

据中新社报道，传统的肾脏移植过程中，等待移植的肾脏须在4摄氏度的低温中冷藏贮运，且由于没有氧气供应，冷藏时间不能超过30小时。

多伦多综合医院采用的这项新技术，借助改造过的心肺仪，向待移植的肾脏进行热灌注，提供包含血液、营养素、矿物质、氨基酸、氧气、葡萄糖、抗生素及药物等在内的混合液剂，使肾脏“以为”仍处在人体环境中并保持运作，从而在不需冷藏的情况下得以保持“新鲜”状态。

医院于当地时间2月5日披露了一项成功的手术案例。在主刀医生塞尔泽纳与其他专业医师的合作下，53岁的病患于2017年11月底接受了新技术肾脏移植。移植的肾脏在设备中保持人体温度达3个半小时。

新技术的一大优势，是减少了冷藏对器官的损害，并使肾脏在移植后可以迅速投入运作，缩减了器官复苏的过程，令患者的肾功能可以更快、更好地得到恢复。

报道称，病患接受肾移植手术后仅两天就能下床行走。医生表示，目前患者的新肾脏运作良好。

来自不同医院的医疗技术攻关团队用了四年时间完善存贮肾脏的混合液剂，以及改造用于体外热灌注技术的心肺机。

事实上，多伦多综合医院在2008年就已利用体外热灌注技术进行肺移植手术。塞尔泽纳对媒体表示，这项技术将通过改善器官存贮手段进而改变器官捐献格局，并令医生可以在手术前更好地评估器官的健康程度，提高移植手术的成功率。

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