诚信党二领导遭丹王室褫夺勋衔

（早报讯）吉兰丹王室突然宣布褫夺两名诚信党吉兰吉兰丹州领袖的王室勋衔。诚信党副主席胡桑慕沙和诚信党吉兰丹州主席旺阿都拉欣今天表示，他们昨天接获吉兰丹州政府秘书的信函，指苏丹莫哈末五世同意取消他们的“拿督巴杜卡”勋衔。

胡桑慕沙和旺阿都拉欣今天发布声明表示：“我们昨日（2月6日）下午接获吉兰丹州政府秘书的信函表明，吉兰丹苏丹莫哈末五世同意撤销我们较早前受封的吉兰丹王冠精神勋章（拿督巴杜卡），撤销令从2月6日起正式生效。”

声明表示：“我们谨遵王令，因此已在今日（2月7日）到吉兰丹王宫，将有关勋章及册封诏书归还吉兰丹王宫事务协调官。我们也希望表达对吉兰丹苏丹莫哈末五世的感谢及忠诚。”

旺阿都拉欣说，吉兰丹王宫并未阐明为何褫夺他们的勋衔，但他们决定服从吉兰丹苏丹的该项命令。

胡桑慕沙现为吉兰丹沙罗区州议员，他被视为诚信党拿下丹州后可能出任州务大臣的人选。旺阿都拉欣目前是前哥打峇鲁区国会议员，他曾担任吉兰丹州议会议长。

希望联盟总主席马哈迪和夫人西蒂哈斯玛去年12月7日双双归还雪兰莪州苏丹册封的勋衔。马哈迪并未说明退还受封勋章的原因，但外界相信这与他较早前发表的“武吉斯人是海盗后裔”言论引起雪州苏丹沙拉弗丁不满有关。

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