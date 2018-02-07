（早报讯）雪兰莪反对派希望联盟未战先乱。雪州希盟四党日前因议席分配各说各话及相持不下后，今天终于开会讨论，但会议并没有任何重大进展。

希盟各党相持不下的主要原因，是各党都竞相争夺伊党退出反对派后留下的选区。公正党想要在这些大部分选区上阵，诚信党不仅要在伊党胜选的11个州席上阵，还要在伊党上届大选攻打的20个州席上阵。团结党则是要在国阵胜选的12个州席上阵。

雪州希盟各党上月底对是否已开会谈判议席分配及鉴定候选人各说各话。雪州公正党署理主席祖莱达宣称雪州希盟选举委员主任西维尔已针对州议席分配召开四次会议，但民主行动党及国家诚信党立即驳斥其说法，诚信党与雪州大臣阿兹敏过后还因此爆发骂战。

希盟总主席马哈迪1月30日为双方缓颊时表示，希盟已成立特别委员会解决雪州议席分配的僵局。但阿兹敏本月2日就反驳马哈迪的说法，并指“雪州没设特委会讨论议席分配” 。

经过几天纷纷扰扰后，雪州希盟四党终于同意几天开会解决纷争。民行党副主席哥宾兴今天表示，希盟已完成雪州56个州议席中35席的，其余21席预料将在近日完成分配。他指雪州希盟四党会议前，个别政党也会举行两党或三党谈判，以解决议席分配问题。

雪州现有56个州议席的14席归民行党、伊党13席、公正党13席和诚信党两席。国阵拥有12席，卡立和另外一人属于独立议员。

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