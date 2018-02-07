研究：中低纬度地区臭氧层持续变薄

（早报讯）在人类共同努力下，地球极地上空的臭氧层逐渐得到恢复。然而科学家最新发现，近年来，在人口相对稠密的中低纬度地区，臭氧层正在持续变薄。

新华社报道，瑞士苏黎世联邦理工大学等机构研究人员在新一期国际学术期刊《大气化学和物理》上发表报告说，卫星数据分析显示，在南北纬60度之间的中低纬度地区，平流层下层（距地表15公里至24公里处）的臭氧正持续减少。

臭氧层是指距地表15公里至50公里处臭氧分子相对富集的大气平流层。它能吸收99%以上对人类有害的太阳紫外线，保护地球上的生命免遭短波紫外线的伤害，因此被誉为地球上生物生存繁衍的保护伞。

20世纪时，人类活动对臭氧层造成严重破坏。国际社会于1987年达成《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》，逐渐禁止使用氯氟烃等破坏臭氧层的物质。

研究人员发现，自1998年以来，极地上空的臭氧层逐渐恢复，然而在中低纬度地区，平流层上层的臭氧虽然有所增加，下层的臭氧却在减少。总体来看，平流层中的臭氧非但没有增加，反而持续减少。

目前尚不清楚平流层下层臭氧减少的原因。研究人员猜测，这可能与气候变化改变大气环流有关，也可能与雷电天气或工业排放的一些物质相关。

研究人员说，这一现象值得关注，其对人类和生态系统的影响亟待进一步研究。

免费试阅14天