避免政府关门 美参院敲定两年预算协议

（早报讯）美国参议院多数党领袖麦康奈尔周三（7日）宣布一项两党达成的预算协议，将为国防和非国防开支提供近3000亿美元（近4000亿新元）的资金。一旦在国会通过，这一举措将可避免政府在周五（9日）关门，并终结数月来两党在支出优先选项上的僵局，但却可能导致联邦赤字扩大。

根据共和党提供的协议纲要，该计划将暂停联邦债务上限，并提供飓风和野火灾难援助。

据一位熟悉该计划的国会官员透露，本财政年度的国防开支将比现有法律增加800亿美元，而在10月1日开始的新财年将增加850亿美元。非国防支出今年将增加630亿美元，明年将增加680亿美元。

议员们计划把两年支出计划与一项保证政府在周四临时拨款法案到期后能继续运作下去的短期措施结合起来。就像众议院通过的另一项计划一样，它将在3月23日之前继续提供政府运作资金，与此同时，议员们将敲定长期支出法案的细节。

众议院少数党领袖佩洛西早些时候指出，如果议长瑞安不承诺对移民立法进行公开辩论，众议院民主党议员将不会支持这项计划。

一些保守派共和党人则威胁要对该计划投反对票，因为非防务项目的支出增加了。这意味着可能需要多达100位民主党议员的选票，该计划才能在众议院过关。

支出增加将令已经扩大的联邦预算赤字雪上加霜。前参议院预算委员会工作人员主管贝尔预计，明年的预算赤字将会增加到最高1万亿美元。

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