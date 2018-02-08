美国华裔首富将收购洛杉矶时报

（早报讯）美国华裔首富黄馨祥（Patrick Soon-Shiong）将以5亿美元（约6亿6200万新元）的高价收购《洛杉矶时报》。这意味着，《洛杉矶时报》在18年之后重回当地人手里。

《洛杉矶时报》的母公司、总部位于芝加哥的Tronc公司周三（7日）宣布将把《洛杉矶时报》（Los Angeles Times）和《圣迭戈联合论坛报》（San Diego Union-Tribune）以5亿美元现金的价格出售给黄馨祥的投资公司。黄馨祥是著名企业家，也是一名外科医生。

美国之音报道，黄馨祥在声明中说：“我们期待与《洛杉矶时报》、《圣迭戈联合论坛报》优秀的采编团队合作，来继续这些报纸的辉煌。”

《洛杉矶时报》是美国发行量最大的报纸之一，2000年被Tronc公司收购，此后美国地方报业巨头纷纷开始没落，该报纸的采编人员也从1999年高峰期的1万3000人下降到2017年的不到400人。与此同时，该报纸一直与芝加哥总部的母公司关系僵持不下。

黄馨祥出生于南非的医学世家，父母是广东人。他在取得加拿大英属哥伦比亚大学学位后，移民美国成为专业外科医生。他目前拥有数个生化公司，还是湖人队的股东之一。

据福布斯网站的报道，目前黄馨祥的净资产为78亿美元。

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