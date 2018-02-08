美科学家研发能替代钢材的超级木头

（早报讯）美国马里兰大学研究员周三（7日）宣布，他们发明了一种简单有效的方法，能把木材直接处理成为一种超强超韧的高性能结构材料，可与钢材媲美，在建筑、交通、航空航天等领域有巨大应用潜力。

新华社报道，研究员在新一期英国《自然》杂志上发表论文说，方法分为两步，首先去除木材中部分木质素，然后在100摄氏度的温度下进行压缩。木材厚度可减少80%，而密度提升两倍，包括韧性、刚度、硬度、抗冲击性能等机械性能都超出原来的木材10倍以上。

研究负责人之一、马里兰大学的胡良兵副教授说：“以前没有人想到这样的处理方法，可能是对木头的纳米结构了解没那么深刻。”他指出，以前也曾有人压缩木头，但没有把木质素去掉，这就导致木头压不实。另外，木质素也不能全部去除，还要保留部分以便黏合木材。

研究员指出，超级木头有潜力在建筑、交通、航空航天领域取代金属等材料。美国工程院院士、布朗大学教授高华健作为第三方专家评价说，这项研究为设计轻质高性能结构材料提供了一条有巨大潜力的途径，在需要高强度高韧性和高抗冲击的工程应用中有广泛应用前景。“尤其令人兴奋的是，他们对原生木材的处理方法可以简便实施，而且对各种木材都适用。”

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