朝鲜建军节阅兵规模缩水或为韩国冬奥会让路

（早报讯）韩国政府消息人士8日表示，朝鲜当天上午11时30分在平壤金日成广场举行建军70周年阅兵式，持续时间和整体规模都较去年有所缩水。

韩联社引述该消息人士称，当天朝鲜阅兵式持续时间为1小时30分至40分，而去年金日成诞辰105周年的纪念阅兵仪式时长近3个小时。有分析认为，朝鲜或意在尽量避免阅兵式给平昌冬奥会的气氛泼冷水。

值得关注的是，自金正恩掌权以来，朝鲜中央电视台几乎现场直播每一场阅兵式，而此次却没有进行直播，这被视为朝方在宣传阅兵式方面有所“收敛”。政府消息人士表示，朝鲜此次未现场直播阅兵式实属罕见。

据消息人士透露，金正恩出席了当天阅兵式。韩国情报机构正在对亮相朝鲜阅兵式的设备和武器进行分析。据悉，朝鲜从去年年底起为阅兵做准备。当天，各种火炮、装甲车等武器两线，动员1.3万余名士兵，共5万余人参加。

情报机构认为，洲际弹道导弹级“火星-15”、潜射导弹等战略导弹或在阅兵式上亮相。政府消息人士表示，前一天在朝鲜准备阅兵式的过程中捕捉到导弹发射车的移动迹象。

此前，朝鲜一直将金日成组建抗日游击队的1932年4月25日视为建军日，并在每年4月25日举行各类纪念庆祝活动。朝鲜劳动党委员长金正恩上台后为实际创建正规军的2月8日赋予更大的意义，1月22日朝鲜劳动党中央委员会政治局将2月8日定为朝鲜人民军建军节。而今年的2月8日正是平昌冬奥会开幕式的前一天，朝鲜在这一天办阅兵式曾一度引发争议。

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