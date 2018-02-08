澳洲新州成立新反恐部门管理狱中极端分子

（早报讯）由于担心下一波恐怖袭击事件来自狱中释放的囚犯，澳大利亚新南威尔士州警署成立高危恐怖主义罪犯小组，加强对狱中极端主义分子、特别是青少年罪犯的管理。

据《澳大利亚人报》8日报道，高危恐怖主义罪犯小组由18名新州警察和新州惩教服务署的官员构成，负责对狱中恐怖分子和恐怖嫌疑人的活动进行调查。

新华社引述该报道说，小组成员若发现狱中涉恐分子存在激进倾向、且可能对公众安全构成威胁，将可以依照新州恐怖主义（高危罪犯）法案，在犯人刑满释放时延长其刑期，或在犯人释放后对其进行严格监控。

此外，新州州长格拉迪斯·贝瑞吉克莲7日发布新闻公报说，该州将成立反暴力极端主义小组，对有极端主义倾向的青少年罪犯采取更严格的管理措施。

新成立的反暴力极端主义小组将负责识别少年犯管教所内激进、或有激进风险的青少年，并对其进行密切管理。被认定为对公共安全构成威胁的少年犯将面临更严格的电话、邮件审查以及访客限制。

在澳洲，参与恐怖主义活动的青少年人数不断上升。2015年10月， 一名15岁中东裔少年枪杀新南威尔士州一名华裔警员，被警方定性为恐怖主义行为。2016年3月，悉尼一名20岁男子和一名16岁女中学生因涉嫌资助极端组织“伊斯兰国”被捕。

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