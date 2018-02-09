特朗普预算计划将包括边境筑墙经费

（早报讯）美国政府一位高层官员周四表示，下周一将要公布的特朗普总统预算计划中，将包括申请30亿美元用于美国和墨西哥边境筑墙工程的先期支付款项。

路透社报道，这位要求匿名的官员说，这笔钱将用于购买得克萨斯州南部里奥格兰德河谷地区的私人土地，充作购买钢材的预付款。

政府希望用2018年的拨款沿边境修筑一条96公里的钢缆屏障，用2019年拨款再修102公里。

这30亿美元不包括在美国海关和边境保护局今年的140亿美元经费申请中。

这位官员称，新围墙将修在那些已知有非法移民越境的地区。

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