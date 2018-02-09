露宿巴黎街头洗碗工 靠自学成米其林名厨

（早报讯）来自黎巴嫩的吉姆（Alan Geaam）20多年前首次来到巴黎时，只能露宿街头，身无分文也迷失人生方向，对法语又一窍不通，如今靠自学跃身成为米其林名厨。

中央社引述快讯周刊网站报道，吉姆日前凭藉他在凯旋门附近新开的备受好评的餐厅，从法国美食圣经米其林获得人生第一枚米其林星星。谁想得到当年的他只是一名小小洗碗工，天天夜宿巴黎公园。

43岁的吉姆说：“我自学，19岁露宿街头，只能从洗碗工做起，我从没想过米其林会对我这样的人感兴趣。”

他说：“我以为这本指南只会介绍豪华大饭店的主厨，或是由大师训练而成的厨师，但事实和我预料的相反，这真是个美好的惊喜。”

吉姆从小就着迷于美食，放学后看的不是卡通，而是烹饪节目。

他在黎巴嫩服役时开始下厨，让同单位上校大为惊艳，还指定他担任私人厨师。但他从没想过，来到法国之后还有机会下厨。

他说：“我白天是建筑工，晚上兼差送比萨和洗碗。某天晚上厨师切伤了他的手，得紧急送医，没人要我这么做，但我接了他的工作，当时外头有14桌客人，所以我就试着喂饱他们，最后他们都吃得相当尽兴。”

吉姆说，餐厅老板对他说：“你竟然会下厨！”他则回说：“没错！”他还说：“我下厨的目的就是要让人们开心。”

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