新研究首次观测到神经干细胞的分裂过程

（早报讯） 瑞士一个研究小组近日首次观测到成年小鼠大脑神经干细胞的分裂过程，这一突破不仅可以加深对脑细胞发育的理解，还有助于对阿尔茨海默氏病和帕金森病的治疗研究。

科学家之前曾假设神经元的生长甚至在出生之前就已结束，但过去二十年的研究证实，成年哺乳动物的大脑可以生长出新的神经元。由苏黎世大学脑研究所领导的一个国际团队以小鼠大脑为模型，首次展示了这种情况。

新华社引述研究组在美国期刊《科学》所发表的论文报道，中枢神经系统中的神经干细胞具有自我复制能力，能分化为其他更细化的细胞类型，比如神经元、星形胶质细胞、少突胶质细胞等，从而产生大量脑细胞组织。由于海马体位于大脑的位置比较深，过去要跟踪大脑中单细胞状态的神经干细胞在技术上几乎不可能。

研究人员使用了一种称为双光子成像的显微镜技术，成功捕捉到活体小鼠脑细胞分裂的图片，并追踪到细胞的发育和成熟过程，时间长达两个月。这项研究不仅观察到神经干细胞的分化和生长过程，同时还观测到新的神经元如何融入成年鼠的海马体中，后者是大脑中负责学习和记忆的区域。

研究显示，神经干细胞的成熟过程非常短，因为它们在成熟分化成神经元之前只完成了几轮细胞分裂。研究人员就此假设，这可以解释为什么新产生的神经元数量随着年龄增长而急剧下降。

研究团队指出，了解新的脑细胞在人的一生中如何诞生和发育，对推进人类大脑疾病的研究十分有益，未来希望能够使用神经干细胞进行脑部修复，来治疗认知退化、阿尔茨海默氏病、帕金森病以及重度抑郁症等疾病。

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