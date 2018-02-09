研究：天冬酰胺水平影响乳腺癌扩散

（早报讯） 英国癌症研究会发布的一项新研究显示，天冬酰胺这种氨基酸在乳腺癌扩散过程中扮演重要角色。限制小鼠体内的天冬酰胺水平能降低癌细胞扩散概率，这一发现有助未来给病患提供更好的治疗方案。

多数乳腺癌患者是由于癌细胞扩散到肺部、脑部等其他器官而死亡。英国癌症研究会剑桥研究所领衔的团队在实验室中利用小鼠深入分析这种扩散过程背后的机制。

新华社引述研究人员在新一期英国期刊《自然》所发表论文报道，他们在实验中通过特定药物来抑制小鼠体内产生天冬酰胺（Asparagine），并且改变小鼠的日常饮食，尽量减少从食物中摄入这种物质。结果显示，这能有效降低它们体内乳腺癌细胞扩散的几率。

天冬酰胺是常见的氨基酸之一，除了人体内会产生这种物质外，芦笋、大豆、奶制品等食物中都有较高含量。

研究人员进一步比较部分癌症病患的数据发现，乳腺癌细胞产生天冬酰胺的能力越强，癌细胞扩散的可能性就越大。这一发现也可能适用于肾癌、头颈癌等癌症。

论文主要作者、剑桥研究所的格雷格·汉农教授说，未来医生可以通过为乳腺癌患者制定特殊的餐饮或以其他形式来降低他们体内的天冬酰胺水平，这能对乳腺癌及其他癌症的治疗起到很好的辅助作用。

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