泰国逮捕一名持假护照伊朗男子

（早报讯）泰国移民局今天在素汪那普国际机场逮捕一名涉嫌持假护照过境的伊朗男子。

据曼谷邮报网报道，27岁的高拉米（Hassan Gholami）使用丹麦籍男子施特歇尔（Kris Stecher）的护照，从普吉岛乘搭PG270航班抵达素汪那普国际机场，并准备转转机前往英国。

高拉米供述，他先从德黑兰前往一个东欧国家，并以5000美元（约6651新元）购买了这本丹麦假护照。他原本希望以此护照途经泰国前往英国找工作。

高拉米面对的指控包括非法使用他人的护照，以及向官员提供假信息。

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