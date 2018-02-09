特朗普签署法案 结束美国政府停摆状态

（早报讯）美国总统特朗普9日签署了一项重要的拨款法案，结束了美国政府在三周内的第二次停摆状态。

法新社引述特朗普在社交网站推特的推文道：“刚刚签署了法案…………我们的军队现在将比以往更强大......也意味着工作、工作、工作！”

Just signed Bill. Our Military will now be stronger than ever before. We love and need our Military and gave them everything — and more. First time this has happened in a long time. Also means JOBS, JOBS, JOBS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 9, 2018

美国众议院随参议院之后，批准了一项结束联邦政府关闭状态的法案，这令共和党人免得陷入尴尬境地，并避免政府行政工作中断。法案将使得政府有足够的资金，运用至3月23日为止。

路透社报道，美国众议院9日以240票对186票的表决结果，批准了临时拨款和预算措施。

此前，参议院9日凌晨以71票对28票通过了预算协议，其中包括一项政府临时拨款议案。但从技术上看，政府已在午夜停摆。

彭博社此前的报道指出，众议院若及时通过法案，在多数政府工作人员周五上班、金融市场开盘前，政府的资金就会恢复。

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