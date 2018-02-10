马选委会：海外选民投票新方式更便利

（早报讯）马来西亚选举委员会表示，改变海外邮寄选民的投票方式，并不影响第14届大选投票程序的透明度。他指新方式将更方便海外选民投票

马来西亚海外选民过去都是到各地的马来西亚大使馆或最高专员公署投票，然后由外交部将这些选票送回国。不过选委会周三宣布，海外选民来届大选不必再到大使馆或最高专员公署投票，只需将选票寄回国即可。这些选票也不再由外交部送回国，而改由马来西亚邮政公司运送。新措施引起反对党强烈抨击，他们指新措施缺乏透明度。

莫哈末哈欣周六发布声明表示，让海外选民直接把选票邮寄回国的方式为这些带来便利，因为他们无需亲自到马来西亚大使馆或代表处领票及划票，海外一些国家甚至没有马来西亚代表处。“选委会除了确保选举投票程序的透明度，也会保证所有投票都保密。”

据报道，选委会自1月23日开放申请邮寄选票以来，共接获828名海外邮寄选民申请，当中285人已获得批准。申请者多数是来自英国、美国、澳大利亚、香港和德国的海外选民。

莫哈末哈欣今年1月23日发布声明表示，居住在海外并有资格在投票的马来西亚选民，当天就可开始申请在第14届大选中以邮寄方式投票，申请截止日期为国会解散之日。

不过选委会上述“海外选民”，并不包括居住在新加坡、文莱、印度尼西亚加里曼丹，以及泰国南部那拉提瓦、北大年、亚拉、宋卡和沙敦等地区的马来西亚选民。换言之，住在这些地区的选民到时必须回国投票。

免费试阅14天